كيف استعدت مي عمر لأولى بطولاتها المطلقة «لؤلؤ»

تواصل مي عمر الاستعداد لمسلسلها الجديد «لؤلؤ» الذي تخوض به أولى بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية والمقرر انطلاق تصويره خلال الأسابيع القليلة المقبلة، حيث تجري العديد من البروفات على الاستعراضات وأغاني العمل لاسيما وأنها تظهر خلال الأحداث بشخصية مطربة.

مسلسل «لؤلؤ» تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام، وينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة ومقرر عرضه في بداية الموسم الشتوي أي قبل نهاية العام الجاري، وتم ترشيح العديد من الفنانين للمشاركة في بطولته وعلى رأسهم أحمد زاهر، إدوارد، نجلاء بدر، نرمين الفقي وأحمد مجدي، وكلهم أبدوا الموافقة وفي انتهاء إبرام العقود معهم بشكل رسمي هذا الأسبوع.

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وكان آخر أعمال مي عمر مسلسل «الفتوة» والذي قدمت فيه دور البطولة النسائية أمام النجم ياسر جلال، وشارك في بطولة العمل أحمد صلاح حسني، نجلاء بدر، رياض الخولي، هنادي مهني، أحمد خالد صالح، أحمد خليل، ضياء عبد الخالق، إنعام سالوسة، مها نصار، عايدة رياض، محمود حافظ، ليلى أحمد زاهر، أحمد جمال سعيد، مجدي فكري، عهدي صادق.