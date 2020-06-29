فنان مصري شهير يروي تجربته مع فيروس كورونا: شفت الموت بعيني

شارك الفنان عمرو يسري جمهوره ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بمقطع كشف من خلاله تطور حالته الصحية مع فيروس كورونا المستجد، ورحلته مع هذا الوباء العالمي.

وظهر عمرو يسري في المقطع الذي نشره وقال «وحشتوني أنا الحمد لله بقيت كويس وخفيت، مكنتوش سايبني بدعاكم، بشكركم من كل قلبي، حب الناس ده مش شيء بسيط كمية التليفونات اللي جاتلي من زمايلي وأصدقائي المقربين مش قادر أوصفها».

وأضاف «حب الناس أكبر شيء أخدته في دنيتي، اكتشفت أن الناس بتحبني وربنا بيسبب الأسباب عشان تعرف قيمتك عند الناس، الأزمة عدت على خير وكانت مرحلة صعبة».

وتابع «شوفت الموت بعنيا في يوم، ربنا يكفيكم شر المرض ده ويبعدكم عنه، لازم تاخدوا بالكم كويس أوي وتاخدوا حاجات تديكم مناعة»، وتفاعل معه الكثيرون من محبيه الذين حرصوا طوال الفترة الماضية على دعمه خلال فترة مرضه.

وأنهى عمرو يسري موجهاً نصيحة لكافة متابعيه قائلاً: إن أهم شيء للتغلب على هذا الفيروس الخطير هو تناول المشروبات الساخنة التي تقوي من مناعة أي شخص.

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