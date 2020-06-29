تعرفوا على سعر الكمامة المميزة التي ارتداها سلفستر ستالوني في عيد ميلاد ابنته

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احتفل النجم العالمي سلفستر ستالوني بعيد ميلاد ابنته خلال الأيام الماضية في أحد الأماكن الشهيرة ببيفرلي هيلز، والتزم سلفستر في عيد ميلاد ابنته بكافة الإجراءات الاحترازية التي فرضتها منظمة الصحة العالمية لفيروس كورونا المستجد، وظهر خلال حفل عيد الميلاد وهو يرتدي الكمامة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للكمامة التي يرتديها النجم العالمي الذي رشح لجائزة الأوسكار 3 مرات، والتي يقوم ببيعها بسعر 18 دولاراً للكمامة، ويخصص كافة إيراداتها لصاالح مكافحة فيروس كورونا في كافة دول العالم.
يُشار إلى أن أحد المواقع الإخبارية الشهيرة قد ردد أن النجم العالمي صاحب الـ 73 عاماً يستعد لتقديم جزء جديد من فيلمه Expendables والذي يسعى خلال الفترة الحالية لتجميع نجومه مرة أخرى.
كما ينوي ستالوني تقديم جزء جديد من سلسلة رامبو التي راهن عليها بقوة وحققت نجاحات كبيرة، ولكن لم تحقق النجاح المتوقع له في الجزء الأخير منها، لذلك يستعد للبدء في تحضير جزء جديد.
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