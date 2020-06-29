امينة خليل تكشف مفاجأة.. والدتها فنانة شاركتها بطولة مسلسلها «ليه لأ»

حلت الفنانة أمينة خليل ضيفة على برنامج القاهرة الآن الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، وتحدثت أمينة خليل عن مسلسلها الجديد ليه لأ الذي أحدث ضجة كبيرة خلال الأسابيع الماضية.

وقالت أمينة خليل إنها حزنت كثيراً بعد أن تأجل طرح المسلسل خلال الموسم الرمضاني الماضي، قائلة «كنت زعلانة ومخضوضة وعيطت كتير، ودا يمكن يكون أصعب درس اتعلمته بالنسبه ليا أن المسلسل مش اتعرض في الوقت اللي كان المفروض يتعرض فيه، كان صعب عليا أتقبل أمر التأجيل في البداية، لكن العالم كله كان عنده كورونا وللأسف تأخرنا في التصوير، وطلع دا من أجمل الحاجات اللي حصلت، والمسلسل حصل على مشاهدة كبيرة والناس كان عندها وقت تتفرج عليه رغم أنه اتعرض بعد رمضان، وفعلاً كل تأخيرة وفيها خيرة».

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وتابعت حديثها قائلة إن والدتها شاركت في أحد مشاهد المسلسل، وجسدت خلال أحداث الملسلسل صاحبة ملجأ الكلاب، وكان ترشيحها بناء على اختيار مخرجة العمل مريم أبو عوف.

وأوضحت أن العمل لم يشجع الفتيات على ترك منازلهن، كما تردد، وأن الفكرة الدرامية للعمل سلطت الضوء على قضية مهمة يعشيها الكثيرون في المجتمع، وتوجد حالات كثيرة بهذا الشكل التي يختلط عليها فكرة حرية الفتاة.



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