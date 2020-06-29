مفاجأة لـ طارق سويد بعيد ميلاده من أصدقائه الممثلين

إحتفل مقدم البرامج والكاتب طارق سويد بعيد ميلاده وسط أصدقائه النجوم من مجال التمثيل، حيث قاموا بمفاجأته في 27 مايو/حزيران في احدى كافيهات العاصمة بيروت، وأقاموا له احتفالاً بهذه المناسبة، وابرز الحضور كان: "ماغي بو غصن، بديع أبو شقرا، ماغي عون، جان دكاش، طلال الجردي، وسام صباغ، بالاضافة الى المنتجة مي أبي رعد والممثلة لمى مرعشلي .

وعلق طارق على الفيديو الذي شاركه عبر حسابه على "انستقرام": "عأساس الماما عازمتني عالعشا و فتت و طلعو كل الناس اللي بحبن".

كما اعتبر طارق أن حياته اليومية يختصرها قالب الحلوى الذي أحضره أصدقاؤه له.

وسام صباغ شارك صورة له مع ماغي وطارق من الاحتفالية وأرفقها بتعليق قال فيه: "ينعاد عليك بالصحة والنجاح وراحة البال يا أغلى طارق".

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كما نشرت ماغي في الستوري فيديو لها من مكان الاحتفال بعيد ميلاد طارق، كذلك فعل الممثل جان دكاش الذي نشر صورة له برفقة طارق في خاصية "الستوري" الخاصة به وأرفقها بكلمة "Happy Birthday"، وأيضًا شاركت ماغي عون في الستوري الخاصة بها فيديو قصير لطارق.