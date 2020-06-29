فنانون ساندوا يوسف الشريف بعد تصريحاته عن لمس الفنانات

ظهر الفنان يوسف الشريف الجمعة الماضية مع الإعلامي رامي رضوان في لقاء تلفزيوني من خلال برنامج dmc، وصرح الشريف ببعض الأمور التي اتخذ فيها قراراً منذ فترة، وهي عدم التعاقد على أي عمل يحتوي على مشاهد ساخنة.

وكان رد فعل الجمهور ليوسف أنه قامة فنية كبيرة تحترم عقل الجمهور وتقدم كل ما هو هادف مع التجديد في الأفكار، كما شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي حملة ضد أي شخص يعلق على حرية الرأي، كما فعل بعض الأشخاص مع يوسف الشريف ناشرين له صوراً من أعماله السابقة قبل أن يتخذ قرار عدم لمس زميلاته الممثلات.





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وجاء قرار الشريف بعدم تجسيد أدوار مشاهد ساخنة بعد فيلم «هي فوضى»، وكان ما وراء هذا القرار والده الذي نصحه بهدوء بأن هذه الأدوار تغضب الله.

وعلق الكثير من النجوم على هذا التصريح، منهم من شجع يوسف على القرار، وآخرون تركوا له مساحة حرية الرأي دون التدخل، ومنهم محمد أنور الذي اتفق مع يوسف الشريف معرباً عن ندمه بتجسيد بعض المشاهد البسيطة الذي لا يود تكرارها مرة أخرى، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب الفنان هشام ماجد عبر حسابه بموقع الفيسبوك: «كل الاحترام ليوسف الشريف... فنان راقي ومحترم بيتعب على شغله وبيحترم جمهوره.. وكل الاحترام لأي حد متفق أو مختلف مع كلامه بس باحترام... وكل واحد ليه الحرية في أفكاره طالما بيحترم اللي حوليه ومبيأذيش حد... مش عجبك كلامه تقدر ماتتفرجش على أعماله أو تقدر متشغلوش... إنما تطلع تقطع وتشوه فيه بحجة إنك المحامي المدافع عن حق الفن وحرية الإبداع تبقى شخص ناقص».

وقالت أيتن عامر عبر حسابها الشخصي بتويتر: «بصراحة متضايقتش خالص من انترفيو ‎يوسف الشريف، وبصراحة مش فاهمة الدوشة دى كلها ليه، أنت حر ما لم تضر بس كده، ومعتقدش إنه ضر حد بمعتقداته أو قناعاته، شابوه يا عمّ».

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