عمرو الليثي يُقاضي مالك قناة النهار.. مخدتش راتبي منذ 6 أشهر

بعد أن كانت علاقتهما جيدة، انقلبت الموازين بين الإعلامي عمرو الليثي ورجل الأعمال علاء الكحكي مالك قناة «النهار» مرة واحدة، بعدما استعان الكحكي بالإعلامي محمد الباز؛ ليقدم برنامجاً عبر شاشة القناة، والذي على عداء شديد بعمرو الليثي منذ عدة سنوات، وهذا ما جعل الليثي يعترض على انضمام الباز للقناة، خاصة وأنه يتولى رئاسة القناة، لكن أصر علاء الكحكي على انضمام الباز، وهذا ما جعل الليثي يرحل عن القناة بشكل كامل.

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لم يقتصر الأمر عند هذا الحد بل إن عمرو الليثي طالب علاء الكحكي بمستحقاته المالية التي كان صامتاً عنها، حيث حرر محضراً بقسم مدينة السادس من أكتوبر ضد الكحكي طالبه بتسديد راتبه المتأخر منذ ستة أشهر، حيث أكد الليثي خلال المحضر أنه لم يحصل على مليم واحد من القناة منذ نهاية العام الماضي، وأنه يريد كافة مستحقاته.

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لم يستجب الكحكي حتى الآن لمطالب الليثي، ويبدو أن الفترة المقبلة ستشهد خلافات كبيرة بين الليثي والكحكي والتي سوف تستمر في ساحات المحاكم.

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