حنان رضا تثير الجدل بموضوع صورتها الفاضحة

أثارت الفنانة البحرينية حنان رضا، جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما قامت بنشر صورة فاضحة لها عن طريق الخطأ.



وكتبت حنان عبر حسابها على "سناب شات": "الخطأ الذي حصل من شوي أعتذر عنه وأنا فنانة محترمة وأحترم أسرتي وبلدي وعاداتي وتقاليدي، والكل يعرف حنان رضا شخصية محترمة ومحتشمة لا أتبع أساليب مبتذلة للشهرة لأنها لا تعنيلي أصلًا".

وأضافت: "أتمنى يلي كبروا الصورة يمسحون الصورة لأن لازم تسترون على خواتكم وبناتكم وأنا بنتكم اللي عمرها ما خدشت الحياء، والصورة كانت ستبعث لصديقاتي المقربات اللي معاي بالشاليه، أرجو قبول اعتذاري ومسح الصورة من أجهزتكم".

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الغريب الذي أثار جدلاً بين المُتابعين، هو عدم وجود صورة متداولة، ولم يرصدها أحد من الأساس، ما جعل الجمهور يتهم حنان باختلاق القصة للعودة إلى الأضواء.

من جهتها، عادت حنان رضا للردّ على تهمة افتعالها ضجة بصورة فاضحة غير موجودة سعياً وراء الشهرة، فكتبت: "اللي يدورون الذلة الجرائم الإلكترونية تدوركم بعد، وربكم يردهالكم في بناتكم، الله يمهل ولا يهمل رفعة سماعة بس".



وأضافت: "اليوم انتهى والدوشة اللي صارت انتهت، نبتدي يوم جديد لا أشوف ولا كلمة ولا عاش من يكدر (يُعكر) مزاجي، لحد يتابع ينطر أكشن ما عندي أكشنات ولا مريضة شهرة".

وتابعت: "شايفة خير وعز وبنت عائلة وأصل وفصل.. لو أبي ذيج السكة جان سلكتها من 6 سنين، أحبكم ماما وبابا".

يذكر أن حنان رضا أطلقت في أواخر 2015 فيديو كليب "سمّوا عليه" ولاقت الأغنية نجاحا باهرا في الخليج وتخطت 25 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وكان آخر أعمالها في أواخر العام 2016 أغنيتها "لف ودور" ثم توارت عن الأضواء.