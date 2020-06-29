هذا ما تمنته نجمات الوطن العربي لـ نوال الزغبي في عيد ميلادها

تلقت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي عدد هائل من المعايدات في عيد ميلادها الذي يصادف اليوم في 29 مايو/حزيران من نجمات العالم العربي اللواتي تمنينّ لها الصحة والنجاح وأن تبقى "ذهبية" كما عهدها الجميع في مجالها.

ومن أولى الفنانات اللواتي عايدن نوال النجمة اليسا التي كتبت لها على "تويتر": " عيد ميلاد سعيد نوال الزغبي، بارك الله فيكي وفي عائلتك، وتمنياتي بأن يكون هذا العام استثنائي".

أما نجوى كرم فكتبت لها على "تويتر": "انشالله الايام بتكون لخدمتك حتى تقدملك أجمل ما عندها، عقبال الـ 100".

Advertisements

وقالت نانسي عجرم، عبر حسابها على تويتر: "عيد ميلاد سعيد عزيزتي نوال الزغبي، أتمنى لك الصحة والسعادة إلى الأبد".

لطيفة التونسية غردّت لـ نوال قائلة: "هابي بيرثداي يا حبيبة قلبي".

من جهتها أيضاً، ديانا حداد توجهت لنوال قائلة: " يا حبيبتي يا نوال عقبال ال١٠٠ سنة بالنجاح والسعادة وراحة البال يا اختي وتضلك نجمة مضوايه وتضلك فوق راس ولادك".

كما عايدت نوال النجمة أحلام قائلة: " كل عام وانتي عروس لبنان الجميله الشيك الانيقه الرائعه كل عام وانتي نجمه ذهبيه لامعه ساطعه في سماء العالم العربي انا بحبك كثير ويارب ايامك كلها سعاده وهناء وفرح وصحه لانك بتستحقيها".

وتوجهت لها شكران مرتجى قائلة: "عقبال المية الذهب هالأيام غالي كتييير وانتي أغلى من الذهب بكتير لأنك ذهب عتيق".

كما تلقت عدد من التهاني من الفنانين أبرزهم: رامي عياش، سعد رمضان وناجي الأسطا، بالاضافة اللى الشاعر المصري أمير طعيمة والشاعر اللبناني وسام الأمير.