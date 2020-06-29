توبا بويوكستون تصف منظومة الزواج بـ الفاشلة ..فهل طلاقها هو السبب؟

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أثارت الفنانة التركية توبا بويوكستون الانقسام حول رأيها الشخصي في منظومة الزواج، والتي وصفتها بأنها منظومةٌ فاشلة.
ورأت توبا أن "إيجاد شخصٍ يشبهك في كل شيء لتعيش معه طول العمر ومن دون حدوث مشاكل جوهرية بينهما، فهو أمرٌ صعبٌ جدا ولذلك فإنَّ نسب الطلاق كثيرة".
رأي توبا لقي الكثير من ردود الأفعال لينقسم الجمهور بين مؤيد لرأيها معتبرين أن ما قالته يتفق مع ما يجري بالفعل خصوصا وأننا بتنا نسمع الكثير من حالات الطلاق، وبين من رفض كلامها جملة وتفصيلا؛ إذ إنَّ الزوجين لا يجب أن يشبها بعضهما بعضا ويتوافقا على كل شيء ويكفي أن تنبني علاقتهما على الاحترام حتى تستمر.
ويأتي هذا التصريح بعد شهرين تقريبا على إعلان الصحف التركية انفصال توبا بويوكستون عن حبيبها رجل الأعمال الشهير أوموت أفيرجان، بعد علاقة استمرت لـ4 سنوات؛ إذ كشفت حينها مصادر مقربة من الثنائي أنهما انفصلا في بداية أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وأن توبا قررت أن تقضي فترة الحجر الصحي إلى جانب توأمها "مايا وتوبراك".
كما ذكرت الصحف آنذاك بأنَّ الطرفين وصلا إلى طريقٍ مسدود بعد العديد من المشاكل والخلافات التي وقعت بينهما
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