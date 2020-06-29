هل أُصيب عادل إمام بفيروس كورونا ويُعالج سراً؟

ترددت بعض الأنباء داخل الوسط الفني حول إصابة النجم الكبير عادل إمام بفيروس كورونا، والذي هدد استقرار حياته الصحية بشكل كبير، كما أن اختفاء عادل إمام عن الساحة بشكل كامل بعد انتهاء تصوير مسلسل «فلانتينو»، هو الذي جعل بعض العاملين في الوسط الفني يصدقون شائعة إصابته بفيروس كورونا.
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من جانبه أكد مصدر مقرب من الزعيم عادل إمام، أن خبر إصابته بفيروس كورونا ما هو إلا شائعة لا أساس لها من الصحة، بينما الفنان عادل إمام قد أُصيب منذ عدة أسابيع بأزمة صحية عادية، لكنه قد تعافى وعاد إلى طبيعته.
وأضاف المصدر أن الزعيم يتواجد حالياً داخل منزله بمنطقة الساحل الشمالي، ويقضي إجازته الصيفية برفقة أفراد عائلته، لكنه لا يستقبل الضيوف مثلما كان يفعل كل عام، بسبب خوفه من فيروس كورونا وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية.
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