شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز 4 أحداث فنية قلبت السوشيال ميديا منهم وزن ياسمين وأحضان يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خلال الأيام الماضية سيطرت 4 أحداث فنية على السوشيال ميديا وتحدث عنها الجميع على المختلف المنصات، كما تصدت تريند تويتر و جوجل.

تصريحات يوسف الشريف

أثارت تصريحات النجم يوسف الشريف جدلًا واسعًا بسبب موقفه الرافض للمشاهد الساخنة فى الأعمال الفنية التى يقدمها، يوسف الشريف فى أحدث لقاء تليفزيونى له مع الإعلامى رامى رضوان أعاد الحديث مجددا عن القيود التى وضعها لنفسه منذ 10 سنوات تحديدًا بعد فيلم هي فوضى وقال: "أنا مبستريحش لو بقي فيه مشاهد ساخنة أو فيها قبلات.. دي قاعدة بطبقها على نفسي بس.. بدأت أحط قيود لأن في منتجين اتفقت معاهم على ده ووقت التنفيذ غيروا كلامهم"، وبعد تصريحاته تصدر يوسف الشريف تريند جوجل و تويتر و دعمه عدد كبير من الفنانين أصدقائه، أما الفريق الآخر هاجمه بسبب تصريحاته.



يوسف الشريف

شائعة اعتزال عبلة كامل

والحدث الفني الثانى الذى آثار حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعى اعتزال الفنانة الكبيرة عبلة كامل التمثيل، وخاصة بعد ابتعادها عن الحياة الفنية فى السنوات الأخيرة، اضافة إلى تغيير أرقامها التليفونات الخاصة بها لعدم القدرة على الوصول اليها، ولكن الفنان القدير أحمد كمال، والد ابنتى النجمة عبلة كامل، أكد أنه لا يعرف شيئا عن اعتزالها إطلاقا، ولا صحة لهذا الكلام، واصفا اعتزالها بالشائعة.



عبلة كامل

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زيادة وزن ياسمين عبد العزيز بعد صورها مع زوجها العوضى

و الحدث الفني الثالث زيادة وزن النجمة ياسمين عبد العزيز، الذى أثار حيرة السوشيال ميديا بعد تداول صورة لياسمين برفقة زوجها الفنان أحمد العوضى، يرتديان ‏فيها ملابس رياضية، بينما ظهرت ياسمين بوزن زائد، لفت انتباه المتابعين مما أثار ‏تساؤلات حول حمل ياسمين عبد العزيز، وأن الزوجين يستعدان لاستقبال أول مولود ‏لهما.‏



ياسيمن عبد العزيز و أحمد العوضى

فركشة خطوبة شاكوش بعد 3 أسابيع فقط من ارتباطه

بعد مرور أقل من شهر على إعلان حسن شاكوش خطبته، أعلن والد العروس انفصالهما، مما جعل حسن شاكوش تريند بسبب انفصاله السريع بعد مرور ما يقرب من 3 أسابيع فقط على الخطوبة، ولم يفصحوا عن السبب واكتفوا ان كل شيء قسمة و نصيب.