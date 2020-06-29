شكرا لقرائتكم خبر عن المطربة رحمة تطرح "انتباه يا مصرى" احتفالا بثورة 30 يونيو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت المطربة رحمة أحدث أغنياتها الوطنية التي تحمل اسم "انتباه يا مصري"عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب"، والتي صورتها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان رحمة، توزيع طارق عبد الجابر، ميكس وماستر شريف عبد الجابر، الكليب مونتاج واخراج ياسر عبد الرازق.

وتقول بعض كلماتها: إنتباه يا مصري لجيشك اللي حاميك.. اللي هوه أصله منك وليك.. أبنك عمك وأبوك.. دمه دمك.. همه همك.. واللي كل جندي منه مش غريب عليك.. قوله يا مصري إحنا في ظهرك تلاقينا.. دايما بحياتك بتفدينا.. قوله إحنا مانستغناش عنك.. وبنحلف دائما بحياتك.. تسلم وتعيش لينا قياداتك.. و يسدد ربنا خطواتك.. انتباه يا مصري.. يا مصري خلي بالك.. انتباه يا مصري.. دي مصر اللي باقيالك.

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وقد قامت المطربة رحمة بتصوير كليب "انتباه يا مصري" بالزي العسكري في شهر مارس الماضي قبل انتشار جائحة فيروس كورونا وقبل اصابتها بالمرض استعدادا لاحتفالات ثورة 30 يونيو، وهي حاليا تباشر طرحه وردود الافعال حوله رغم معاناتها مع فيروس كورونا.

وأعربت المطربة رحمة عن امتنانها لكل من بادر بالاتصال بها للاطمئنان عليها سواء من الوسط الفني او الاعلامي في مصر والوطن العربي وعلى رأسهم النجمة يسرا والاعلامي وائل الابراشي، فكل هذه المكالمات ساندتها نفسيا ورفعة من روحها المعنوية وهي داخل الحجر الصحي بمنزلها.

ووجهت رحمة الشكر لطاقم الاطباء الذين قاموا بعلاجها في المرحلة الاولى من العدوى، ووجهت نصيحة لكل متابعيها بالتزام الاجراءات الاحترازية خارج المنزل عند الذهاب للعمل و داخل المنزل عند استقبال ضيوف أيا كانت درجة القرابة والمعرفة حتى نستطيع تخطي هذه الازمة والوصول الى بر الامان عقب اكتشاف مصل او لقاح لهذا المرض اللعين ان شاء الله.

الجدير بالذكر ان المطربة رحمة قد اجرت المسحة الثانية لها منذ يومين وقامت بعمل الاشعة المقطعية والتي اظهرت تأثر الرئتين واستمرار الحالة ايجابية للفيروس هي واختها ووالدتها للأسف الشديد، سألين الله عز وجل الشفاء العاجل لهم وعودتها بقوة للساحة الغنائية من جديد.