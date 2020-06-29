وليد توفيق يهنئ نوال الزغبى بعيد ميلادها.. والفنانة ترد: شكرا يا نجم النجوم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان الكبير وليد توفيق، النجمة اللبنانية نوال الزغبى بعيد ميلادها، قائلا لها: "نوال الحبيبة، ينعاد عليكى بالصحة والنجاح"، لترد عليه نوال قائلة: "شكرا يا نجم النجوم".

نوال الزغبى

وتحتفل النجمة نوال الزغبى، اليوم الإثنين، بعيد ميلادها، وفى تلك المناسبة غردت عبر حسابها على تويتر قائلة: "البعض يريد منك ولا يريدك أنت والبعض يريدك أنت ولا يريد منك أشخاص يحبونك وقت الفراغ وأشخاص يتفرغون لمحبتك ناس آخر زمن".

ويلقب الكثير نوال الزغبى بـ "النجمة الذهبية" نظرا لجمالها ورشاقتها التي تظهر بهما في الكثير من الحفلات التي تحييها، أو من خلال الفيديو كليب التي تطلقها، بالإضافة إلى إنها استطاعت منذ ظهورها الأول في عام 1996، أن تضع بصمة داخل قلوب محبيها من مختلف الوطن العربى، وأصبحوا مغرمين بها ويتوافدون بكثرة على حفلاته في كل الدول.

بدأت النجمة اللبنانية نوال الزغبى، مشوارها الغناء في سن الخامسة عشرة حين اشتركت في إحدى البرامج اللبنانية لاكتشاف المواهب وقدمت بعض أغاني الفنانة الراحلة وردة الجزائرية وكان في مقدمتها أغنية طب وأنا مالي حيث راهن عليها المخرج اللبناني سيمون أسمر بالنجاح كما لعبت الصدفة دورا كبيرا معها باستماع وردة الجزائرية لها وأبدت إعجابها الشديد بصوتها وقدراتها وكانت هذه هي أول شهادة بحقها من مطربة ذات تاريخ طويل.