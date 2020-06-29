شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور شاهد التريللر الجديد من فيلم الأنيميشن Soul والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرموقع الديلي ميل تريللر جديد من فيلم Soul والذي كان من المقرر أن يعرض في 19 يونيو الجاري، ولكنه تم الاستقرار علي عرضه في 20 نوفمبر بسبب فيروس كورونا، وهومن إنتاج ديزني، وpixar، وينتمي لنوعية أفلام الأنيمشن، وهو بطولة أصوات تينا فاي، جيمي فوكس، جون راتزينبرجر، ديفد ديجز، فيليسيا رشاد، أحمد خليل طومسون.

تدور أحداث الفيلم حول مدرس موسيقى لطلاب المرحلة الإعدادية يدعى "جو"، الذى يحلم بـ لعب موسيقى الجاز على خشبة المسرح، منذ فترة طويلة، ولكن مع مرورالوقت يفقد جو حبه وشغفه بالموسيقى، ومن ثم تعرض لـ حادث الذى أدى إلى خروج روحه من جسده، ويجب عليه أن يجد طريقة للعودة مرة أخرى، وذلك بمساعدة روح طفولية.

ومن جانب أخرتعرض شركة ديزني أيضا فيلم "Mulan” وذلك يوم ٢١ أغسطس المقبل، وهو نسخة جديدة Live Action، من النسخة الكرتون التى صدرت فى 1998، وتدور حول قصة امرأة صينية تتنكر كرجل للقتال فى الجيش بدلا من والدها الذى لا يستطيع الذهاب لكبر سنه.

الفيلم من بطولة دوني ين والذي قدم عددا كبيرا من الأعمال الفنية الناجحة، من أبرزها: "Seven Swords" و"Painted Skin" و"Ip Man" و"The Lost Bladesman" و"Together"، وغيرها وتجسد دور مولان الفنانة ليو يي فاي ويشارك بالعمل جيت لي ولي جونج وجايسون لي.

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