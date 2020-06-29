شكرا لقرائتكم خبر عن موعد عرض مسلسل "شديد الخطورة" على watch it.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أحمد العوضي متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، الاعلان الترويجى لمسلسله الجديد "شديد الخطورة"، كاشفا عن موعد عرض المسلسل".

وأعلن الفنان أحمد العوضي، موعد طرح مسلسل شديد الخطورة على watch it، معلقا على الإعلان الترويجي للمسلسل قائلا :”Booooom.. شديد الخطورة ابتداء من يوم الأربعاء ٧/١ على watch it”.

والمسلسل بطولة أحمد العوضي، ريم مصطفى، هادي الجيار، حسني شتا، خالد كمال، محمود حجازي، رياض الخولي، وهو من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج حسام علي.

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يذكر أن أحمد العوضي خاض السباق الرمضاني الماضي 2020 من خلال مسلسل "الاختيار"، وحقق من خلاله نجاحًا كبيرًا، بطولة أمير كرارة، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، محمد إمام، آسر ياسين، محمد رجب، إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وماجد المصرى، وصلاح عبد الله، كريم عبد الخالق، محمد عز، مها نصار، وهو تأليف باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سينرجي.

وكشف النجم أحمد العوضى مؤخرًا عن صور جديدة من كواليس مسلسل شديد الخطورة، المقرر عرضه أول يوليو على منصة ‎watch it، والذى يتناول قضية الهاكرز وخطورتهم على الأمن ‏القومى واستخدامهم بشكل كبير فى ضرب مؤسسات ‏الدولة، حيث نشر الفنان أحمد العوضى، عبر حسابه بموقع فيس بوك، صورًا من كواليس مسلسل شديد الخطورة، وسط إعجاب كبير من جمهوره.

وجاء هذا بعدما طرح تطبيق "واتش إت" برومو جديد لمسلسل "شديد الخطورة"، المقرر عرضه قريبًا على التطبيق حصريا إذ تحرص شركة "سينرجى" ‏على تقديم عدة أعمال مختلفة ‏ومميزة خلال الفترة المقبلة تضاهى المسلسلات العالمية ‏على منصة watch it، والمسلسل من تأليف ‏محمد سيد ‏بشير، وإخراج حسام على، ويشارك فى بطولته كل من ‏رياض الخولى، هادى الجيار، محمود حجازى، ناهد رشدى، ‏حمزة ‏العيلى، حسنى شتا، خالد كمال‎.