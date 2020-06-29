شكرا لقرائتكم خبر عن نوال الزغبى فى أول صورة فى يوم عيد ميلادها: السعادة تأتى من طريقة تفكيرك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحتفل اليوم النجمة نوال الزغبى بعيد ميلادها وسط احتفاء من جانب محبيها وجمهورها ممن حرصوا على تهنئتها بتلك المناسبة، مثلما ظهر عبر السوشيال ميديا طوال الساعات الأخيرة التي فضلت فيها المطربة اللبنانية الاكتفاء بنشر الرسائل التي تأتي إليها عبر خاصية الاستوري على انستجرام إلا أنها نشرت مؤخراً أول صورة في يوم عيد ميلادها، حيث ظهرت خلالها وهي تستمتع بأجواء الصيف مثلما ظهر خلال الصورة التي ارتدت فيها ملابس ملائمة للبحر، وعلقت على الصورة بكتابة : "السعادة هي ما أنت عليه، وهذا يأتي من طريقة تفكيرك".



نوال الزغبى على انستجرام

وكان حرص الحساب الرسمي لـ world music awards على تهنئة النجمة نوال الزغبي بمناسبة احتفالها اليوم بعيد ميلادها، حيث نشرصورة للمطربة اللبنانية وعلق عليها بكتابة: عيد ميلاد سعيد للجميلة والموهوبة نوال الزغبى"، ويأتي ذلك بالتزامن مع احتفاء محبي وجمهور نوال الزغبى بعيد ميلادها.

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أيضاً بادرت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، بتهنئة المطربة اللبنانية نوال الزغبي التي تحتفل بعيد ميلادها والذي يتزامن اليوم 29 يونيو ووجهت رسالة لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، قائلة: " عيد ميلاد سعيد يا عزيزي نوال الزغبي أتمنى لك الصحة والسعادة إلى الأبد".

كما هنأت النجمة اليسا، هي الأخرى بعيد ميلاد نوال الزغبي بالدعاء لها عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"، منذ قليل، قائلة: "عيد مولد سعيد يا نوال الزغبي. بارك الله فيك وفي عائلتك وأتمنى أن تكون هذه السنة استثنائية عليكي".

أيضاً وجهت المطربة ديانا حداد، رسالة في عيد ميلاد نوال الزغبي عبر حسابها بتويتر: " يا حبيبتي يا نوال عقبال ال١٠٠ سنة بالنجاح والسعادة وراحة البال يا اختي وتضلك نجمة مضوايه وتضلك فوق راس ولادك".