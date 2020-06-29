شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إشادته بـ"الاختيار".. أمير كرارة لـ يوسف الشريف: شكرا لكلامك الحلو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الفنان أمير كرارة متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مقطع فيديو من حوار للفنان يوسف الشريف مع الإعلامي رامي رضوان على فضائية DMC ، أثناء حديثه عن مسلسل الاختيار الذي عرض في رمضان الماضي.

وخلال الحوار مع رامي رضوان قال يوسف الشريف :"ممكن لو محصلش السنة الجاية مسلسل زي الاختيار، ألوم عليهم أقولهم إزاي متعملوش مسلسل زي كده، إزاي كل سنة منعملش مسلسل فيه قدوة لشبابنا.. حكاية انك تقدم قدوة بطل شهيد ومن القوات المسلحة دي حاجة حلوة جدا، مبدأ حلو جدا".

وأضاف يوسف الشريف في حواره مع قناة DMC ، أن :"المبدأ حاجة عظيمة كفكرة، تنفيذ بيتر ميمي ممتاز، أمير شفت له مشاهد هايلة والممثلين كلهم حتى اللي لعبوا ضيوف شرف شفت مشاهد وضحت لي ده".

وعلق أمير كرارة على الفيديو قائلا :"أخويا وحبييي النجم يوسف الشريف، شكرا لكلامك وحبك اللي من قلبك، وربنا يرحم كل شهدائنا اللي ضحوا بحياتهم علشان البلد دي تفضل دايما بخير". وهنا رد عليه يوسف الشريف عبر حسابه على تويتر قائلا :"أخويا ابن الأصول النجم أمير كرارة".

وقام الإعلامى رامى رضوان، خلال استضافته النجم يوسف الشريف، ببرنامج مساء دى إم سى، على قناة DMC، بتوجيه بعض الأسئلة المستوحاة من أسماء المسلسلات التى قام يوسف الشريف ببطولتها، وكانت البداية سؤاله عن الرقم المجهول أو الشيء المجهول فى حياته وقال: "أحب أن أقرأ فى كل شيء وأتعلم من جميع من حولى ومن كل موقف أتعرض إليه سواء خير أو شر، ولكن المجهول بالنسبة لى هى السياسية".

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أما عن القيصر فى حياة يوسف الشريف فقال القيصر هو والدى، فهو من أكثر الشخصيات التى أثرت فى تكوين شخصيتى، فدائما كنت أراه قائدا عظيما فهو كان قائدا بالجيش المصرى وكان حازما جدا ولم يكن لديه أى مرونة ولكنه كان يحمل قلبا طيبا".

والعالمى بالنسبة ليوسف الشريف هو نجم الكرة العالمى محمد صلاح، فقال يوسف عنه: "أفتخر أن محمد صلاح مصرى، وأفتخر بكل مصرى ناجح واستطاع أن يصل للعالمية مثل النجم عادل إمام والفنان عمرو دياب وغيرهم العشرات من الفنانين، وأشعر بالحزن من الأشخاص الذين يحاولون أن يهدموا أى نجاح لمصرى فى الخارج".

وأضاف يوسف: "كنت أتمنى أن أكون لاعب كرة عالمى فى بداية مشوارى، ولكن أنا سعيد لما وصلت إليه الآن ولو عاد الزمن لاخترت ما اختاره الله لى" .