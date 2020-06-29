شكرا لقرائتكم خبر عن نيولوك جديد.. سوسن بدر وحفيدتها ملك فى أحدث ظهور بلون شعر مختلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت النجمة سوسن بدر، على مشاركة جمهورها ومتابعيها، بأحدث نيولوك لها بعد ان قامت بتصفيف شعرها، عبر حسابها الشخصى بموقع الصور انستجرام.

ونشرت بدر صورتها بجوار حفيدتها ملك التى قامت بمشاركته فى تغير لون الشعر إلى الأحمر، وكتبت "انا وملك حفيدتى رحنا عملنا شعرنا اخيراً وملك قررت تضرب اللون ده".

وسرعان ما استقبلت النجمة عدد كبير من التعليقات والإعجابات من قبل جمهورها على صورتها، وكتبت الفنانة شيماء سيف تعليقها قائلة "انتو الاثنين عسل".

وفى وقت سابق، تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للنجمة سوسن بدر بفستان خطوبة وعلقوا عليها: "من خطوبة سوسن بدر.. خليكوا انتوا كاتبين الخاص ممنوع".

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ووقتها تواصل ”الخليج 365” مع النجمة سوسن بدر، وعلقت على الأمر قائلة: "كذب طبعاً أكيد لو حقيقى كنت نزلت صور على صفحتى على إنستجرام بلاش شائعات سخيفة"، مشيرة إلى أن الصورة المتداولة من حفل افتتاح مهرجان الفيلم القصير بالجامعة البريطانية 2018.

وشاركت الفنانة الكبيرة سوسن بدر فى موسم دراما رمضان الماضى بمسلسل "ونحب تانى لية"، للنجمة ياسمين عبد العزيز، وعدد آخر كبير من الفنانين منهم شريف منير، وكريم فهمى، وتارا عماد، وعماد رشاد، وأحمد سعيد عبدالغني، وسمر مرسي، وتأليف عمرو محمود يس، إخراج مصطفى فكري.

ودارت أحداث العمل فى إطار اجتماعى رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام إذ تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع ويعانى منها معظم الأزواج.