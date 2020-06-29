شكرا لقرائتكم خبر عن تقييمات إيجابية للموسم الثالث والأخير من السلسلة الألمانية Dark.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد الموسم الثالث والأخير من السلسلة الألمانية الشهيرة Dark، على تقييمات إيجابية عالية بعد أيام قليلة من طرح الحلقات الجديدة عبر الشبكة الأمريكية نتفليكس.

وحقق المومس الثالث من السلسلة تقييمات وصلت لـ93% على موقع rottentomatoes، وسرعان ما أحدثت الحلقات الجديدة موجة شديدة من تفاعل الجمهور عبر منصات السوشيال ميديا المختلفة لصعوبة الحبكة الدرامية التي اشتهر بها المسلسل.





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ويضم الموسم الثالث Dark8 حلقات فقط، ويصل مسلسل Dark إلى خاتمته التي تتخطى حواجز الزمان والمكان، وذلك مع وصول جوناس إلى العالم الجديد، حيث يحاول أن يفهم الدور الذي شهدته مدينة ويندن في تحديد مصيره، بينما الآخرون الذين تركهم في العالم الآخر يبحثون عن وسيلة لكسر الدائرة المتكررة التي لا تقوم بتغيير الزمان فحسب ولكن المكان أيضاً، وفى منتصف كل ذلك تقع قصة حب تراجيدية ذات أبعاد ملحمية.

وقد صرحت يانتجه فريزه (المؤلفة) وباران بو أودار (المخرج) عن نهاية المسلسل: "منذ البداية كانت خطتنا أن يكون مسلسل Dark من ثلاثة مواسم، تدور أحداثها حول السفر عبر الزمن، وشعرنا بسعادة كبيرة حين لاقى الموسمان الأول والثاني من المسلسل نجاحاً هائلاً في جميع أنحاء العالم. سوف نجيب عن كل الأسئلة التي تدور بذهن المشاهدين في هذا الموسم، ونساعدهم على فك شفرات القصة مع الوقت، سيكون صعباً علينا أن نترك هذه الشخصيات والتي ارتبطنا بها كثيراً، ولكن البداية هي النهاية، والنهاية هي البداية".

مرة أخرى يتولى كل من يانتجه فريزه وباران بو أودار -مبدعي المسلسل- دور المنتج التنفيذي، إلى جانب لارس جمهلينج، ماكس فايدمان، وكيرين بيرج، أما مدير التصوير فهو نيكولاس سومرير، ومصمم الديكورات أودو كرامر، كما يعود كلاً من سيمون بار مدير اختيار الممثلين وبن فروست مؤلف الموسيقى التصويرية.

المسلسل ينتمي لفئة الدراما والغموض، وهو إنتاج تليفزيون ويدمان وبيرج، ومن إعداد وتأليف باران بو اودار، ويشارك فى بطولته عدد كبير من النجوم أبرزهم، لويس هوفمان، أوليفر ماسوشى، جوردى تريبل، ماجا شون، سباستيان رودولف، اناتول توبمان، مارك واشكى.