شكرا لقرائتكم خبر عن واحدة منهم ليلة الزفاف.. أسرع حالات الانفصال بين الفنانين "فيديو" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار خبر انفصال مطرب المهرجانات حسن شاكوش عن خطيبته اندهاش الجمهور خلال الساعات الماضية، خاصة أن تلك الخطبة لم يمر عليها سوى 3 أسابيع، ولم تكن تلك الواقعة هي الوحيدة في الوسط الفنى الذي شهد الكثير من حالات الانفصال السريعة.

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في هذا الفيديو نتعرف على حالات الانفصال السريعة التى شهدها الوسط الفني..