شكرا لقرائتكم خبر عن مايا دياب تتحول لـCOWBOY فى صورة جديدة لها من وراء الكواليس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية مايا دياب، متابعيها وجمهورها، بصورة جديدة من وراء كواليس تصوير إحدى أعمالها المقبلة، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور إنستجرام.

وظهرت النجمة اللبنانية في الصورة وهي ترتدى قبعة COWBOY الشهيرة، تحت أشعة الشمس، وسرعان ما حصدت الكثير من التعليقات والإعجابات من قبل متابعيها.

وظهرت دياب، أمس، في أحدث ظهور لها من خلال صورتين عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حيث ظهرت خلال الصور وهي تمسك بـ ???????????????????????????????????????? التي بدت تستمتع بوقتها به حالياً، حيث علقت علي الصور بكتابة : "افكر في تعلم مهارات جديدة بال ????????????????????????????????????????.

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