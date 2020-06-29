شكرا لقرائتكم خبر عن "لوك جديد أم عملية تجميل".. ريا أبى راشد تثير حيرة السوشيال ميديا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلت الإعلامية ريا أبى راشد بلوك مختلف عما تعود عليه الجمهور منها، مما جعلها حديث السوشيال ميديا الساعات الماضية، صديقة نجوم الفن العالمى نشرت صورا لها عبر حسابها الرسمى بمنصة إنستجرام ظهرت فيها بوزن أقل وملامح مختلفة تماما عما تعود عليه جمهورها. Advertisements فى هذا الفيديو، نتعرف معا على تفاصيل ما فعلته الإعلامية ريا أبى راشد وهل هو عملية تجميل أم لوك جديد؟

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