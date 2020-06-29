شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله يحتفل بذكرى ثورة 30 يونيو برسالته إلى حزب الكنبة ضد الإخوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل الفنان صلاح عبد الله، مع متابعية وجمهوره بموقع تويتر بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة، من خلال رسالة كان قد وجهها إلى "حزب الكنبة"، موضحا من خلالها محاولة جماعة الإخوان الإرهابية سرقة الوطن.

وكتب صلاح عبد الله عبر موقع تويتر، قائلاً:" كانت رسالة لحزب الكنبة في٢٩يونيو٢٠١٣..مش حنقول على طول آمين..ومش هنسيبها تضيع.. الدين لرب العالمين..والوطن وطن الجميع.. مولودين مسلمين..بس مش إخوان بديع..صحصحوا يامبلمين ..إسألوا الطفل الرضيع..حيقولكوا .. المجرمين..شوهوا كلمة"ربيع".



الفنان صلاح عبد الله

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وكان مازح الفنان صلاح عبد الله، جمهوره ومتابعيه على السوشيال ميديا، برسالة طريفة كتبها فى تعليق على صورة له نشرها عبر حسابه الشخصى بموقع "إنستجرام"، حيث كتب: "ولأنى بحبكُم، من قلبى بقولكُم.. صباحكم يا حبايبى زى وشكُم أو زى وشى، أو زى قلبى، أو زى قلبكُم.. اختاروا انتوا بقى".

يأتى هذا بعدما وجه الفنان صلاح عبد الله، رسالة إلى جمهوره عبر من خلالها عن تفاؤله لتنفيذ قرار إعادة فتح المقاهى والكافيهات بالضوابط الاحترازية اليوم وعودة الحياة إلى طبيعتها، والتي جاء أبرزها استقبال 25% من طاقتها، بالإضافة إلى فتح المساجد لأول مرة منذ حوالى 3 شهور، كما أنها لم يخفى تخوفه أيضا من فيروس كورونا.

وعلى جانب آخر، كان قد داعب الفنان القدير صلاح عبد الله، زميله، الفنان الكبير نبيل الحلفاوى، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى، حيث رد عبد الله على احدى تغريدات الحلفاوى، والتى يقول فيها، "أظن النهايات السعيدة لأفلام الأبيض والأسود كانت تخلق حالة من البهجة والتفاؤل فى زمن مضى.. أيضا الانتصار الدائم للخيرعلى الشر ربما ساهم في زيادة مساحة الخير فى ذاك الزمن.. ولعل تمردنا على هذه السذاجة والتركيز على قبح الواقع بانتصار الشر أو بنهاية مفتوحة.. قد ساهم فى زيادة الشر والأشرار".