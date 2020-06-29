شكرا لقرائتكم خبر عن تعاطى المخدرات.. تهمة جديدة لـ "جونى ديب" فى صراعه القانونى مع زوجته السابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قضت محكمة بريطانية اليوم، أن الممثل العالمي جوني ديب، متورط في قضية تعاطي مخدرات، بعد محاولات كشفه عن المخدرات اثناء تواجده في أستراليا مع زوجته السابقة آمبر هيرد.

ووفقاً لصحيفة فاريتي، فإن القاضي أندرو نيكول، أصدر اليوم، طلب لاستدعاء جميع الأطراف في القضية لسماع أقوالهما الشهر القادم، كجزء من دعوي التشهير التي تقدم بها النجم العالمي ضد صحيفة the sun والصحفي روبرت مردوخ، بعد نشرهما لمقال يصف ديب بأنه "مضرب" ويؤكد على مزاعم أمبر هيرد المتمثلة بأنه كان عنيفاً ضدها، وهو ما نفاه ديب بعد ذلك.



جوني ديب

كما يؤكد المقال على ان ديب، تعاطي للمخدرات أثناء تواجده مع هيرد في استراليا، وتناول عقار MDMA، والمعروف باسم "النشوه"، بالإضافة إلى تناوله كمية كبيرة من الخمور، التي ساعدته بشكل كبير في اعتداءاته الجسدية على هيرد، وهو ما استغله محامي زوجته في توجيه اتهامات بتعاطيه للمخدرات.

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وتقدم محامي هيرد بطلب للمحكمة بأرفاق محادثات ديب ومساعده ناثان هولمز في القضية والتي تحدثا فيها على تعاطيه للمخدرات، اثناء تواجدهما في استراليا مارس 2015، وهو ما رفضه ديب وطالب محاميه بأسقاط التهم لتعارض قضية المخدرات مع الاعتداءات الجسدية.

وعلى جانب آخر، أطلق القائمون على فيلم "Waiting for The Barbarians" التريللر الرسمى الأول للعمل الذىيقوم ببطولته النجم العالمي جوني ديب، ووصل مدة التريللر إلى دقيقة و50 ثانية أظهرت العديد من اللقطات التي تثير حماس الجمهور لمشاهدة احداث العمل.

جمع التريللر كلا من جوني ديب و روبرت باتينسون ومارك ريلانس اللذين خطفا أنظار عشاق السينما و المعنيين بها في ظهورهم بالمقطع الترويجي للعمل، وحسب موقع " جاست جيرد " فإن " Waiting for The Barbarians" هو أول عمل باللغة الإنجليزية للمخرج السينمائي الكولومبي سيرو جويرا.