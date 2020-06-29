شكرا لقرائتكم خبر عن ضرب عصفورين بحجر..جاستين بيبر يدعم أغنيةI CRY لآشر وحركة Black Lives Matter والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررالنجم العالمى جاستين بيبر أن يدعم أغنية " I Cry " التي أطلقها مؤخرا الأمريكي آشر البالغ من العمر ( 41 عاما ) والذي أكد أن هذه الأغنية تحمل رسالة عميقة لأبنائه بل للعالم و هي أنه من المقبول أن يشعر الرجل "بمشاعر مختلفة و البكاء في بعض الأحيان " ، وحسب موقع " رولينج ستون " أن الاغنية مستوحاة من الموجة الأخيرة من احتجاجات " Black Lives Matter ".

آِشر

نشر جاستين بيبر البالغ من العمر ( 26 عاما ) علي صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي الشهير " إنستجرام " صورة لآشر ، و علق بيبر علي الصورة فكتب : " أخي الكبير آشر أطلق مؤخرا أغنيته الجديدة " I Cry " ، و هي حقا أغنية رائعة ، و سيتم التبرع بعائداتها لدعم الشركات المملوكة لـ " سمر البشرة " .

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يذكر أن جاستن بيبر هو أحدث المشاهير الذين اتٌهموا بالاعتداء الجنسي وهو ما أشعل العديد من الصفحات الفنية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير" تويتر" ، فقد نشر موقع " Heavy " تقرير يؤكد أن هناك ادعاءات بالاعتداء الجنسي وُجهت ضد جاستين بيبر من قبل سيدتين .

وما لفت الأنظار أن السيدتين " كادي " و " دانيلا " قررتا الكشف عن اغتصاب جاستين بيبر لهن رغم مرور عدة سنوات ، فإحداهن ادعت أن بيبر اغتصبها في عام 2014 و الأخرى عام 2015 ، و من أول المواقع التي تداولت هذا الخبر هو " tribune " ، فقد أشارت دانيلا قائلة : "جاستين بيبر اجبرني علي الموافقة على عدم قول أي شيء لأي شخص ، أو قد انني بالتأكيد سوف أواجه مشاكل قانونية خطيرة " و هو ما جعل دانيلا تسكت و لم تعلم التفاصيل لكل هذه السنوات من عام 2014 ، و بعد أن تم تداول هذه التفاصيل عبر الـSOCIAL MEDIA ، ظهرت " كادي" لتؤكد أنها تصدق دانيلا تماما مؤكده انها تعرضت للاغتصاب من قبل النجم الشهير في مارس 2015 .