شكرا لقرائتكم خبر عن حلاق ببدلة فضاء .. الأمريكى "دى جى خالد": قررت الحصول على قصة شعر بطريقتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لفت المنتج الموسيقى الأمريكى من أصل فلسطينى، الشهير دى جى خالد، الأنظار إليه، وحاز على اهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعى، بعد نشره صور لنفسه بعد خضوعه لـ"حلاقة جديدة".

ونشر دي جي خالد صور للحلاقة الجديد عبر حسابه الرسمى بموقع "إنستجرام"، وظهر بها الشخص الذى استعان به دى جى خالد لتصفيف شعره وكأنه أشبه بكائن فضائى، وفقا لسبوتنيك.

وظهر الحلاق وهو يرتدي بدلة وقاية كاملة، وارتدى قفازات كاملة وكمامة وجه وقناع للوجه بلاستيكى ودرع، من أجل حماية نفسه والآخرين من تفشي فيروس كورونا المستجد.

حلاق دى جى خالد

Advertisements



دى جى خالد والحلاق



دى جى خالد

وعلق المنتج الموسيقي الشهير، 44 عاما، على الصور التى نشرها عبر حسابه "شكل جديد".

وكان دي جي خالد، قد نشر صورا للحلاق وهو يصل إلى منزله، إذ يخشى على أطفاله منه، فقرر أن يجعله يدخل المنزل مرتديا "بدلة فضاء" كاملة، لضمن عدم التقاط عدوى منه، والالتزام بقواعد الحماية من جائحة كورونا المتسد.

وقال دي جي خالد في منشور عبر "إنستجرام": "لا يريدونني أن أحصل على تصفيف شعر، لكني قررت أن أحصل على قصة شعر جديدة على طريقتي الخاصة، وسأستكشف هذا قريبا".

وعلى الرغم من العزلة الذاتية التي يفرضها دي جي خالد في منزله، قال الفنان الأمريكي الفلسطيني المقيم في ميامى إنه يقوم بدوره في مساعدة المجتمع من خلال التبرع بالإمدادات الطبية للعاملين الصحيين في الخطوط الأمامية.