شكرا لقرائتكم خبر عن قبل أيام من ذكرى وفاته.. أحمد الفيشاوى يسترجع ذكرياته مع والده الراحل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قبل أيام من إحياء ذكرى وفاة الفنان فاروق الفيشاوي، شارك النجم أحمد الفيشاوي متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، مقطع فيديو لوالده الراحل فاروق الفيشاوي.

ونشر الفنان أحمد الفيشاوي مقطع فيديو من إحدى المسرحيات التي يقدمها الراحل فاروق الفيشاوي على خشبة المسرح برفقة الفنان القدير يحيي الفخراني معلقا :"إلى اللقاء يا طيب يا عظيم، كان دايما يقوللي من وأنا صغير.. صل علي اللي هيشفع فيك؛ عليه الصلاة و السلام".

وتوفي، الفنان فاروق الفيشاوي، فجر الخميس، الموافق 25 يوليو 2019، بعد صراع مع مرض السرطان، في أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، عن عمر ناهز 67 عاما.

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وكان الفنان فاروق الفيشاوي رحل عن عالمنا بعد صراع قصير مع مرض السرطان، بعد تاريخ حافل بالإنجازات والأعمال الفنية المميزة وقد حفر اسمه فى سجل تاريخ السينما المصرية كفنان له بصمة خاصة، وخلال رحلته الفنية، كان له رفقاء المشوار يبادلونه حبا بحب، ويشاء القدر أن يقوم الفيشاوى بتقديم واجب العزاء فى ثلاثة من رفقاء المشوار، فى نفس عام رحيله.

وولد فاروق الفيشاوى فى 5 فبراير عام 1952، فى محافظة المنوفية في مصر، كانت عائلته تعتبر من العائلات الارستقراطية بذلك الوقت لشدّة غناها وسيطرتها، كان للفيشاوي ثلاثة إخوة ذكور وشقيقتين، كبيرهم كان "رشاد" والأصغر هو "فاروق".