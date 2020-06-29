إيهاب فهمى ينضم إلى أسرة فيلم "قبل الأربعين"‏

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

انضم الفنان إيهاب فهمى إلى أسرة فيلم "قبل الأربعين" ‏المقرر البدء فى تصويره تصويره منتصف يوليو المقبل. ‏

وقال فهمى، إنه انجذب للسيناريو منذ القراءة الأولى ووافق ‏على الانضمام لفريق العمل، مضيفا أنه يراهن على الفيلم ‏الذى يتوقع أن ينال إعجاب مشاهديه بمجرد طرحه فى ‏السينمات .‏

وفى نفس السياق بدأ المخرج معتز حسام فى معاينة ‏‏الديكورات وأماكن التصوير المتفرقة لفيلم " قبل الأربعين " ‏‏استعداداً لانطلاق التصوير ودخول البلاتوهات خلال ‏‏الشهر المقبل .‏

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يشار إلى أن أحداث فيلم "قبل الأربعين" تدور حول الرعب ‏‏النفسى الذى يعتمد على مخاوف الشخصيات وعدم ‏‏الاستقرار العاطفى.‏و يضم داليا ‏‏مصطفى، بسمة ، هالة فاخر ، أحمد جمال سعيد ، محمد ‏‏على رزق ، سامى مغاورى ، معتز هشام ، لبنى ونس ، ‏‏جميل برسوم وآخرين، قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان ‏‏وإخراج معتز حسام.‏

يذكر أن الفنان إيهاب فهمي قدم بطولة مسرحية " المغفلة " للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيخوف ومن إخراج سامح بسيوني على القناة الرسمية لوزارة الثقافة ضمن مبادرة "اضحك.فكر.اعرف" من مسرح المواجهة . و هي مبادرة نوعية لتقديم حلقات لـ ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب ، تترواح مدتهم ما بين ٢٠ الى ٥٠ دقيقة ، جميعهم نصوص أوعن قصص قصيرة للكاتب الروسي الكبير أنطون تشيكوف .

المشروع يقام تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وتحت إشراف مدير المسرح القومي والبيت الفني للمسرح وفرقة مسرح المواجهة . وجميع العروض يعقبها لقاءات مع قامات المسرح المصري الذين يتناولون الأعمال بالتحليل لعناصره المختلفة .في إطار تشجيع المواطنين على التواجد بمنازلهم وحثهم على التباعد الاجتماعي، في مواجهة جائحة كورونا وجاءت المبادرة تحت عنوان «خليك في البيت الثقافة بين ايديك».