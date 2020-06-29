شكرا لقرائتكم خبر عن حكايات نجمات لقبن بـ "أم البنات ".. أبرزهن دلال عبد العزيز ونانسي عجرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - على الساحة الفنية عدد من الفنانات رزقهن الله بإنجاب بنت أو اثنتين أوثلاثة ويطلق عليهن أم البنات أو أم العروسة و الأن نلقى الضوء عن هؤلاء النجمات اللاتي يحملن هذا اللقب منهم الفنانة شرين عبد الوهاب حيث أنها تزوجت من الموزع الموسيقي محمد مصطفى عام 2007 ورزقت بطفلتها الأولى مريم بعد الزواج بعام وفي 2010 وضعت شيرين طفلتها الثانية واسمتها "هنا"، وفي بداية عام 2012 انفصلت عن زوجها بعد زواج دام 5 سنوات.

وفى نفس القائمة توجد اللبنانية نانسى عجرم التى حينما تسأل عن بناتها تقول: "حمد لله لدي 3 بنات أنعم الله علي بهن وكفاني ربي وإن شاء الله يعطيهن الصحة وأجمل الأيام "، ولنانسي عجرم 3 بنات من زوجها طبيب الأسنان فادي الهاشم، وهن "ميلا وإيلا ولي".

وللفنانة مى سليم ابنة "لى لى"، والتى تبلغ من العمر 9 سنوات انجبتها من زوجها الأول على رفاعى الذى انفصلت عنه بعد الانجاب بعام، أما الفنانة علا غانم لديها ابنتان أيضا هما "كاميليا وفريدة"، انجبتهما من زوجها الأول وليد الصفراوى.

وفى نفس السياق الفنانة رانيا يوسف لديها ابنتان هما نانسى وياسمين أنجبتهما من المنتج محمد مختار، واللبنانية ديانا حداد ملقبة أيضا بأم العروسة ولديها ابنتان هما ميرا وصوفى من زوجها الاماراتى سهيل العبدول الذى انفصلت عنه فى عام 2009.

وبالتأكيد "أم العروسة" الشهيرة دلال عبد العزيز هى على رأس القائمة لأن بنتاها هم نجمتان يحبهما الجميع هما "دنيا وايمى سمير غانم"، وكذلك الفنانة فيفى عبده لها ابنتان هما عزة وهنادى.

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أما النجمة اللبنانية ماجدة الرومى فلها ابنتان أيضا هما "نور وهلا"