شكرا لقرائتكم خبر عن حبيبى وعشرة سنين.. يسرا مهنئة تامر حبيب بعيد ميلاده: بحبك فوق الوصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة يسرا، النجم تامر حبيب، بعيد ميلاده، حيث شاركت متابعيها وجمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام"، صورة لها برفقة الفنان تامر حبيب، معلقة عليها قائلة :"كل سنة وانت طيب يا صاحبي وحبيبي وعشرة سنين فاتت وسنين جاية بحبك فوق الوصف". ونشرت الفنانة يسرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة برفقة تامر حبيب، فيما علق عليها الأخير قائلا :"يا بخت اللي يسرا بتحبه.. سيڤا يعني الحب والحنية والطاقة الإيجابية وأحلى حاجة في الدنيا".

على صعيد آخر، حرصت الفنانة كندة علوش على تهنئة المؤلف والسيناريست تامر حبيب بمناسبة عيد ميلاده اليوم، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام، حين كتبت في تعليقها على صورة نشرتها لها مع تامر حبيب : في مقولة أنا ألفتها لما تلاقي صاحب جدع بيحبك وبيخاف عليك وبيضحكك من قلبك امسك فيه بإيديك وسنانك.. وده الي انا عملتو بقالي سنين يارب كل سنة وانت مبسوط وناجح ويارب دايماً مع بعض عالحلوة والمرة".

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يشار إلى أن تامر حبيب شارك في السباق الرمضاني الماضي من خلال تأليف مسلسل "لعبة النسيان"، وهو من بطولة دينا الشربينى، أحمد السعدنى، انجى المقدم، ورجاء الجداوى، هنا شيحة، على قاسم، فضلا عن تواجد الاستايلست والمؤلف تامر حبيب.

وكانت يسرا قد شاركت في مسلسل خيانة عهد الذي عرض في رمضان 2020، ومسلسل "خيانة عهد" بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبري، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل وسيناريو وحوار أمين جمال ووليد أبو المجد ومحمد أبو السعد و المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.