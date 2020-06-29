شكرا لقرائتكم خبر عن يقصد مين .. وائل عبد العزيز: "خايف أنهى العلاقة الملزقه دى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عاد الفنان وائل عبد العزيز إلى إثارة الجدل من جديد بعد أن نشر عبر حسابه على فيس بوك، صورة لفنجان من القهوة، يظهر فيه صورة ظلالية لرجل وامرآة وتساءل المتابعون يقصد بالبوست شقيقته النجمة ياسيمن عبد العزيز، بعد نشرها صورة مؤخرا مع زوجها أحمد العوضي

ووعلق وائل عبد العزيز علي الصورة قائلا: "خايف اخد بوء انهي العلاقه الملزقه دى".



وائل عبد العزيز

وكان وائل عبد العزيزقد هاجم شقيقته النجمة ياسمين عبد العزيز بسبب الفنان أحمد العوضى، والتى كشف عنها وائل منذ فترة وتسببت في أزمة كبرى انتهت بإعلان العوضي وياسمين حبهما لبعضهما ثم الزواج.

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بعد الإعلان عن زواجها رسميا من الفنان أحمد العوضي منذ فترة قصيرة، وبعد فترة شد على منصات التواصل الاجتماعي بينه وبين شقيقته، نشر الفنان وائل عبد العزيز، شقيق الفنانة ياسمين عبد العزيز، فيديو يوجه به رسالة تهنئة، قائلا:" والآن أهنئ النجمة ياسمين عبد العزيز على المسلسل، وأقولها إنك عداكى العيب وعملتي المطلوب منك، وهو إن العلاقة تمشي في شكل يليق بيكي".

يشار أن الفنان أحمد العوضى أعلن زواجه على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، ويأتي ذلك بعد إعلان الثنائي ارتباطهما على السوشيال ميديا، بعدما نشرت ياسمين صورة للعوضى معلقة بحبك يا أحمد ليرد عليها بصورة لها وتعليق بحبك يا ياسمين.