هند صبري تقتنص جائزة أفضل ممثلة

متابعة بتجـــــــــرد: اقتنصت الفنانة التونسية هند صبري جائزة أفضل ممثلة عربية من مؤسسة السينما العربية، عن فيلمها «نورا تحلم»، الذي يعبر عن هموم المرأة التونسية.

وأعربت صبري عن سعادتها بتزامن الجائزة مع عرض الفيلم عبر منصة «نتفليكس» العالمية وتحقيقه معدلات مشاهدة مرتفعة وردود فعل إيجابية للغاية حول العالم.

وكان الفيلم قد عرض دولياً في عدة مهرجانات عالمية كبرى حصد فيها أربع جوائز، اثنتين تمثيل نسائي لهند صبري، وأفضل فيلم وجائزة تمثيل رجالي للطفي العبدلي.

ونجح الفيلم في إثارة إعجاب جماهير مهرجان سان سباستيان الدولي في إسبانيا، حيث شاهده 1500 فرد في عرضيه أمس واليوم، بواقع 750 مشاهداً للعرض الواحد.

فيلم «نورا تحلم» تأليف وإخراج هند بوجمعة، وإنتاج بروباغندا عماد مرزوق، وبطولة هند صبري، لطفي العبدلي، حكيم بومسعودي، إيمان الشريف، جمال ساسي، وسيف ظريف.