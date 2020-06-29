بيونسي تشن هجومًا لاذعًا على بريتني سبيرز: “في الغناء.. أنا الملكة”

متابعة بتجــــــــــــرد: هاجمت النجمة العالمية بيونسي نجمة البوب بريتني سبيرز بعد أن وصفت الأخيرة نفسها بأنها QUEEN B وهو اللقب الذي ارتبط ببيونسي منذ سنوات، وقالت بيونسي “في الغناء.. أنا الملكة بي”.

من جهة أخرى، أطلقت بيونسي ألبومها الجديد Black Is King أو الأسمر ملك، وهو ألبوم مصور يحتفي بالثقافة الأفريقية والتراث، وأعلنت النجمة السمراء في الفيديو الترويجي “لم يتركك الأجداد أبداً”.

ويرتكز الألبوم الجديد على أغاني وموسيقى فيلم الأسد الملك الذي عرض العام الماضي، وجسدت فيه بيونسي بصوتها شخصية نالا الشرسة، بجانب دونالد جلوفر في دور سيمبا.

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وسعت النجمة الأمريكية لكي يكون الألبوم الجديد احتفالية بالعالم الذي يدور حول تجارب الأفارقة والسود وثقافتهم وبصمتهم في الفن والموسيقى والثقافة العالمية، وهو يشبه قصة على مدار السنين تعيد بناء وتشكيل وتوعية الحاضر، إعادة توحيد الثقافات والمعتقدات المشتركة بين الأجيال.

وكانت بريتني قد أثارت عاصفة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي عندما أشارت إلى نفسها في موقعها على إنستغرام بأنها Queen B وهو اللقب الذي تتخذه بيونسي وتتباهى به منذ سنوات.

ولم يلتزم معجبو بيونسي الصمت، وأغرقوا موقع بريتني بسيل من التعليقات تجاوز بعضها الحدود، ليذكروها بأن اللقب حصرياً للنجمة السمراء، وقال أحد المعلقين «أحبك يابريتني، ولكن لقب الملكة حصرياً لبيونسي، ولا تنازل عنه».