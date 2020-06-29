بلقيس تطرح “هِمْتُ بظبيٍ” من أشعار محمد بن راشد

متابعة بتجــــــــــرد: طرحت النجمة بلقيس فتحي أغنية «هِمْتُ بظبيٍ» على قناتها عبر موقع يوتيوب، وهي عبارة عن معارضة شعرية لابن عبدربه الأندلسي، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وألحان عبدالرحمن محمد.

وتعتبر الأغنية، التي جاءت باللغة العربية الفصحى، أول أعمال بلقيس التي تسجلها في الاستديو المنزلي الخاص بها بسبب جائحة كورونا، والذي سبق أن أعلنت عن عملها فيه على مجموعة من الأغاني وستكشف عنها تدريجياً، من خلال منشور لها على صفحتها عبر تطبيق إنستغرام.

وتقول كلمات الأغنية، التي نالت ما يزيد على 30 ألف مشاهدة على قناة يوتيوب بمجرد طرحها: «همتُ بظبيٍ جفلا كالبدر لما اكتملا ليس له من شبه فاق دلالاً وحلا.. إذا سألت وصله جاوبني بلا ولا يا ليت لو جاوبني عن لا بأن قال هلا».

يذكر أن «هِمْتُ بظبيٍ» ليست التجربة الأولى لبلقيس في الغناء باللغة العربية الفصحى، فقد غنت ضمن أوبريت التسامح أغنية «أهلاً يا ماما» باللغة الفصحى التي تفضلها فئة كبيرة من جمهورها.