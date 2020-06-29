توبا بويكستون تصدم الجميع بتصريحها: الزواج مؤسسة فاشلة

متابعة بتجــــــــــرد: صدمت النجمة التركية توبا بويكستون الجمهور بعدما عبّرت عن رأيها بالزواج حيث أكد البعض أنّ ما قالته هو بناءً على تجربة شخصية حدثت معها.

توبا وصفت مؤسسة الزواج بالفاشلة لأنّ إيجاد شخص تعيش معه طول العمر دون أي مشاكل جوهرية تحدث بينكما هو أمر صعب جداً ومعقّد.

هذا التصريح جاء بعد الكثير من الأخبار عن انفصالها عن حبيبها رجل الأعمال أوموت أفيرجين إثر علاقة دامت سنوات بعد طلاقها من زوجها الممثل أونور صايلاك.