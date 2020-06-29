هايلي بالدوين ترد على تهم الإغتصاب الموجّهة إلى جاستين بيبر!

متابعة بتجــــــــــرد: وجّهت عارضة الأزياء هايلي بالدوين رسالة بعد الإتهامات التي تعرّض لها زوجها جاستين بيبر باغتصاب فتاتين قبل سنوات وسط رفضه القاطع الإعتراف بذلك. هايلي نشرت مجموعة من صورا مع جاستين من رحلة قاما بها وعلّقت: “ذهبنا برحلة في الطريق”. يُذكر أنّ جاستين كان قد أكّد أنّ الإتهامات التي وجهت له غير صحيحة وتقدّم بدعوى قضائية ضد اصحابها مطالباً بتعويض يصل إلى 20 مليون دولار.

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