بيرين سات تتعرّض لهجوم عنيف بعد دعمها حقوق المثليين

متابعة بتجــــــــــرد: تعرّضت الممثلة التركية بيرين سات لانتقادات كبيرة وهجوم عنيف بعد نشرها رسالة دعم للمثليين جنسياً عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام.

بيرين تم اتهامها بالشذوذ الجنسي بعد نشرها صورة علم المثليين للتأكيد على دعمها الكامل لهم في الحصول على حقوقهم في الشهر المخصص لهم.

بيرين علّقت ودعت إلى عدم التدخل بحياة هؤلاء الأشخاص: “هؤلاء يستحقون الحب دعونا نتركهم يعيشون كما يريدون… لا لون للحب ولا الجنس”.

الجمهور طالب بيرين بعدم التدخل والإنخراط بهكذا قضايا حساسة ومثيرة للجدل لكنها دائماً ما تُعبّر عن دعمها لهذه الفئة بشكل كامل.