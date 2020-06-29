نجوى كرم تُلهم محبيها في عمل إنساني: بشوف حالي فيكن

متابعة بتجـــــــــرد: مبادرة جديدة انطلق بها ناشطوا حملة “مني إلك” وهم من نادي معجبي النجمة اللبنانية نجوى كرم وهذه المرة في فلسطين.

هذه الحملة التي انشات على اسم أحد ألبومات كرم بعد أن اهدته إلى شقيقها الراحل نقولا وقامت بعدد من النشاطات في عدد من البلدان العربية في الأردن ولبنان وغيرها، استعادت نشاطها بعد الركود الذي فرضه فيروس كورونا، وهذه المرة من فلسطين.

ووفق الفيديوهات فإن المبادرة استهدفت الأطفال، بحيث وزعوا لهم الهدايا وذلك وفق ما قالوا: “بما إنو فتحت مدينة بيت لحم ابوابها حبينا نطلع ونعمل عجقة بين الاطفال والناس البسطاء ونتحدى كل الظروف الصعبة”.

كما استذكروا كلامها نجمتهم من خلال فيديو ثانٍ نشروه لنجوى وهي تتحدث عن السعادة وأرفقوه بتعليق جاء فيه: “في اليوم التاني لنشاط حملة منّي إلك فلسطين في بيت لحم قبل أن تغلق أبوابها كانت زيارتنا للمسنين، إستقبلونا بشوق وترحاب كبير. وعندما إنتهينا تذكرنا مقولة السيدة نجوى كرم.. السعادة تأتي من الداخل وليس من الخارج”.

بدوروها شكرت نجوى محبيها على نشاطهم وتفاعلهم بإعادة نشر الفيديو والرد بالقول: اللّذة في العطاء أروع وأمتع من اللّذة في الأخذ شكرا جمعية “شمس العطاء” بشوف حالي فيكن”.