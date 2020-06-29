متابعة بتجـــــــــرد: أعلنت الفنانة المصرية أنغام عن تعاونها الفني للمرة الثانية مع رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الشاعر تركي آل الشيخ. وأكّدت أنغام هذا التعاون في تغريدة لها على “تويتر”، كتبت فيها: “عمل جديد ومختلف يجمعني بالشاعر تركي آل الشيخ المختلف دائما سعيدة بالتعاون الثاني معك ومش الأخير بإذن الله”. ويأتي هذا التعاون بين أنغام وتركي آل الشيخ للمرة الثانية، بعد أغنية “بخاف أفرح”، من ألحان خالد عز.

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كانت هذه تفاصيل خبر أنغام تُعلن عن أغنية جديدة وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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