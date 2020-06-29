روان عليان عن لايف ستايلز ستوديوز: “الاهل لا يقصرون مع اولادهم وانا سعيدة كوني ابنتهم”

استطاعت النجمة روان عليان أن تتخطى المليون مشاهدة في كليب “ارتباك اعصاب” الذي طُرح على القناة الرسمية لشركة لايف ستايلز ستوديوز عبر موقع يوتيوب.

الأغنية مصرية من كلمات خالد ممدوح، الحان مصطفى الشعيبي، توزيع توما، مكس وماستر توما وتسجيل اسلام غلاب. والكليب حمل توقيع فادي حداد الذي أظهر روان فائقة الجمال في كافة الكادرات واللقطات.

والكليب هو التعاون الثاني بين روان عليان ولايف ستايلز ستوديوز بعد نجاح كليب “انا عندي حبيب” الذي وقعه المخرج فادي حداد أيضًا.

Advertisements

وكان جمهور روان قد عبّر عن سعادته بالعمل الذي انتظره لعدة أشهر، حيث انهالت التعليقات المهنئة للنجمة الفلسطينية على الأغنية والكليب وذلك عبر حساباتها المختلفة على مواقع التواصل.

بهذه المناسبة، كتبت روان: “وصلنا مليون مشاهدة على اليوتيوب “ارتباك اعصاب” بعد اسبوع من طرحها أشكر شركة لايف ستايلز ستوديوز على ايمانها وثقتها ودعمها الدائم لي .. سبق وقلتها وأقولها ان الاهل لا يقصرون مع اولادهم .. وانا سعيدة كوني ابنتهم.. نجاحات قادمة ان شاءالله”.