كاردي بي توقع بين خالد ارغنش وزوجته

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Jun 29, 2020
عبّرت المغنية العالمية كاردي بي عن اعجابها الشديد بمسلسل “القرن العظيم” وبطله الممثل التركي “خالد ارغنش” الشهير في العالم العربي بالسلطان سليمان، وذلك بعدما نشرت صورة لـ “ارغنش” عبر حسابها على ستوري وهو يرتدي زي السلطان.
اعجاب كاردي بي بـ خالد ارغنش، دفع بزوجته الممثلة التركية “بيرغوزار كوريل” الشهيرة بدور القاضية في مسلسل “قرضاي”، الى ممازحة الجمهور بفيديو لها مستعينة بأغنية تيك توك المشهورة “زوج من هذا” وعلقت: “اخبروا الأخت”.
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