نادين لبكي وخالد مزنر يعودان بفيلم قصير بعد نجاح “كفرناحوم”

قام الثنائي نادين لبكي وخالد مزنر باخراج فيلم قصير جديد من ضمن مجموعة أفلام Homemade ستعرض على منصة Netflix أبتداءً من 30 حزيران (يونيو) 2020.

Homeland هو مجموعة أفلام قصيرة قام بها صناع أفلام من جميع أنحاء العالم تناولوا فيها مواضيع شخصية من فترة الحجر المنزلي الذي فرضها وباء كورونا. من بينهم عمل شخصي جداً، فيلم قصير من إخراج نادين لبكي وخالد مزنر.

فقد كان هناك تساؤل للثنائي كيف يعيش ولديهما حالة الحجر، ماذا يتصورون وما الذي يدور في أذهانهما من وجهة نظرهما . فعندما اتصل بهم المنتجين وطلبوا منهم القيام بفيلم قصير كانت الفرصة المناسبة لإستكشاف هذا العالم . وخاصةً عالم ابنتهما التي تتميز بشخصية غنية وخلاقة.

أما من وجهة نظر المسؤولين في منصة Netflix بالنسبة لهم انها احتفالاَ بحرفية صناعة الأفلام وقوة الإبداع المستمر في مواجهة جائحة عالمية.

بالإضافة الى لبكي ومزنر شارك في هذا العمل مخرجين مِنْ مَنْ لمعت اسمائهم في المهرجانانت العالمية وهم

لادج لي ((Ladj Ly – فرنسا، الحائز على الجائزة الكبرى عن فلمه “البؤساء” في مهرجان كان.

باولو سورانتينو (Paolo Sorrentino) – ايطاليا، من ألمع أسماء المخرجين الإطاليين حالياً.

راشيل موريسون (Rachel Morrison)– الولايات المتحدة، هي مخرجة ومديرة تصوير ترشحت الى اوسكار افضل صورة عن فيلم Mudbound.

باولو لارين (Paolo Larrain) – التشيلي، من المخرجين اللامعين في التشيلي حائز على أكثر من 66 ترشيح لجوائز عالمية وحائز منهم على 44 جائزة.

رونغانو نيوني (Rungano Nyoni)– زمبيا (أفريقيا)، مخرجة فيلم (لست ساحرة) I’m not a witch الذي نال جوائز عدة منها جائزة ال BAFTA – في بريطانيا لأفضل أول فيلم وجابت العالم مع هذا الفيلم الآتي من بلد ليست فيه صناعة السينما متطورة.

ناتاليا بارستين (Natalia Beristáin)– المكسيك (أميركا اللاتينية)، حائزة على جوائز عدة مخرجة فيلم She does not want to sleep alone

سيباستيان شيبير(Sebastian Schipper)- ألمانيا، ممثل ومخرج ألماني مرشح لأكثر من 13 جائزة ونال منها 8، هو مخرج فيلم “فيكتوريا”

ناومي كواسي (Naomi Kawase)– اليابان، من ألمع الأسماء اليابانية في السينما العالمية. ترشحت الى أكثر من 30 جائزة عالمية. معظم أفلامها شاركت في مهرجان كان حيث حازت عن فيلمها الأول Moe No Suzaku عام 1997 في كان على الكاميرا الذهبية وعلى جائزة لجنة التحكيم عام 2007 عن فلمها Mogari No Mori

دايفد ماكينزي (David Mackenzie) – سكوتلندا ، مخرج وكاتب ومنتج حائز على جوائز عدة.

ماغي غيلانهال(Maggie Gyllenhaal) – الولايات المتحدة، ممثلة ومخرحة ترشحت مرة واحدة الى الأوسكار وحائزت على اكثر من 20 جائزة أخرى.

انطونيو كامبوس (Antonio Campos)- الولايات المتحدة، مخرج وكاتب ومنتج. أفلامه شاركت في مهرجانات عدة كمهرجان كان ودوفيل وصندنس .

جوني ما (Johnny Ma)– الصين / كندا مخرج ومنتج وكاتب وممثل.

فيلمه To live To Sing شارك في اسبوعا المخرجين في مهرجان كان

كريستن ستيورت (Kristen Stewart)- الولايات المتحدة، ممثلة ومخرجة وكاتبة مرشحة الى اكثر من 71 جائزة.

غريندر شادها (Gurinder Chadha)– بريطانيا / كينيا، شاركت في مهرجانات عديدة وترشحت مرتين الى ال BAFTA – – بريطانيا.

سيباستيان ليلو (Sebastián Leilo)– التشيلي، هو من المخرجين اللامعين في التشيلي كما زميله بولو لارين مخرج أحد الأفلام من مجموعة افلام Homeland

انا ليلي اميربور (Ana Lily Amirpour) – بريطانيا، مخرجة وكاتبة من افلامها المعروفة “A Girl Walks Home Alone” و “The Bad Batch”

يذكر ان مجموعة أفلام Homemade هم من إنتاج Apartment Pictures و Fabula