قصي خولي لباسل خياط: بدن يعلمونا العيب والحرام

نشر الممثل باسل خياط صورة لافتة له أثناء تواجده على البحر، حيث ظهر وهو يرتدي سروالاً فقط وبدا جسده ممشوقاً.

الصورة نالت اعجاب الآلاف من المتابعين الذين عبروا عن اعجابهم بجسم باسل خياط، إلا ان في المقابل هناك من انتقده بسبب نشره مثل هذه الصورة.

لكن صديقه وزميله الممثل قصي خولي وضع اصبعه على الجرح وعلّق على صورة “خياط” قائلاً بما معناه “الله يحميك ويعينك من التعليقات غير الإيجابية، هناك من يريد ان يعلمك العيب والحرام وبصير وما بصير، ولكن في كل الاحوال رأي المحب هو الذي يدعمنا بالأيجابية ‏والتفاؤل وغير المحب له كل الاحترام على أمل ان يحتفظ برأيه لنفسه”.

نذكر أن باسل خياط كان قد شارك في رمضان 2020 بمسلسل “النحّات” المؤلف من 17 حلقة من بطولة باسل خيّاط، أمل بشوشة، ليّا بو شعيا، ندى أبو فرحات وغيرهم. كتابة بثينة عوض وإخراج مجدي السميري، على أن تستكمل شركة “I See Media” تصوير الجزء الثاني منه لاحقاً بعد الحد من كورونا خاصة بعدما تعذر على الشركة استكمال تصوير المسلسل بالكامل بسبب قرار الحكومة اللبنانية بحظر التجول وقتها بسبب انتشار فيروس كورونا.