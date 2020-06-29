كيف يمكنك حذف حساب فايسبوك نهائيًا؟

مقالات مختارة: أدت العديد من الفضائح المتعلقة بالخصوصية والمعلومات المضللة إلى فقدان الكثير من مستخدمي فايسبوك الثقة في المنصة، فإذا كنت واحدًا منهم، أو سئمت من إهدار الكثير من وقتك في استخدام فايسبوك، أو تشعر بالملل من تحديثات الحالة المستمرة من الأصدقاء القدامى، فيمكنك حذف حساب فايسبوك نهائيًا أو حتى إلغاء تنشيطه لفترة من الوقت.

وبحسب “البوابة العربية للأخبار التقنية” أولًا، سيتعين عليك تحديد أي من الطريقتين ترغب في استخدامها مع حسابك في فايسبوك، حيث إن الطريقة التي تختارها تحدد هل يمكنك الوصول إلى حسابك مرة أخرى أم حذفه نهائيًا؟

1- حذف حساب فايسبوك نهائيًا: إذا كنت تريد حذف حساب فايسبوك نهائيًا، فإليك بعض الأشياء المهمة التي يجب أن تضعها في اعتبارك:

• يقوم فايسبوك بتأخير الحذف لبضعة أيام بعد تقديم الطلب، وإذا قمت بتسجيل الدخول خلال فترة السماح هذه، سيُلغى طلب الحذف الخاص بك.

• لا يمكنك استعادة الوصول إلى حسابك في فايسبوك بمجرد حذفه، حيث لن تتمكن من استرداد المحتوى أو المعلومات التي قمت بمشاركتها في فايسبوك، كما ستُحذف جميع رسائلك في (مسنجر) Messenger.

• يمكن أن يستغرق طلب الحذف ما يصل إلى 90 يومًا، وذلك لحذف بياناتك المخزنة في أنظمة النسخ الاحتياطي.

2- إلغاء تنشيط حساب فايسبوك: يمكنك اختيار إلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك بدلًا من حذفه نهائيًا، حيث تُعتبر هذه الطريقة حلًا مثاليًا لأخذ فترة راحة من فايسبوك مع الاحتفاظ بياناتك، ويعني إلغاء تنشيط حسابك في فيسبوك ما يلي:

• يتيح لك هذا الخيار إمكانية إعادة تنشيط حسابك في أي وقت، حيث يحتفظ فايسبوك بمعلومات حسابك لإعادة تنشيطه وقتما تشاء.

• لن يتمكن الأشخاص الموجودين في فايسبوك من رؤية حسابك، أو البحث عنك.

• سوف تبقى بعض المعلومات مرئية للمستخدمين الآخرين، مثل: الرسائل التي أرسلتها سابقًا.

ثانيًا؛ إليك كيفية حذف حساب فايسبوك نهائيًا، أو إلغاء تنشيطه:

1- كيفية إلغاء تنشيط حساب فيسبوك:

• انتقل إلى حسابك في فايسبوك.

• اضغط على السهم المتجه لأسفل في أعلى يمين أي صفحة فايسبوك في متصفح الويب الخاص بك.

• اضغط على خيار (الإعدادات) Settings.

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• اضغط على علامة تبويب (معلومات فايسبوك الخاصة بك) Your Facebook information في العمود الموجود في الجهة اليسرى.

• في أسفل الصفحة ستجد قسم (إلغاء التنشيط والحذف) Deactivation and deletion، اضغط على خيار (عرض) View الموجود بجواره.

• حدد خيار (إلغاء تنشيط الحساب) Deactivate account، ثم اضغط على زر (تابع إلى إلغاء تنشيط الحساب) Continue to Account deactivation .

• سيُطلب منك إدخال كلمة مرور حسابك، أدخلها ثم اضغط على خيار (استمرار).

• حدد سببًا لإلغاء تنشيط حسابك في فايسبوك من الخيارات المتاحة أمامك، ثم اضغط على زر (إلغاء التنشيط) Deactivate الموجود في الأسفل.

2- كيفية حذف حسابك في فايسبوك نهائيًا:

• انتقل إلى حسابك في فايسبوك.

• اضغط على خيار (الإعدادات) Settings، من السهم المتجه لأسفل في أعلى يمين صفحة فايسبوك الرئيسية.

• اضغط على علامة تبويب (معلومات فايسبوك الخاصة بك) Your Facebook information في العمود الموجود في الجهة اليسرى.

• في أسفل الصفحة ستجد قسم (إلغاء التنشيط والحذف) Deactivation and deletion، اضغط على خيار (عرض) View الموجود بجواره.

• حدد خيار (حذف الحساب نهائيًا) Permanently delete account، ثم اضغط على زر (تابع إلى حذف الحساب) Continue to Account deletion.

• سيقدم لك فايسبوك خيارين، الأول: إلغاء تنشيط الحساب للحفاظ على رسائل مسنجر، والثاني: تنزيل نسخة بيانات فايسبوك الخاصة بك التي ستُحذف؛ ويشمل ذلك: الصور والمشاركات التي حمّلتها في الماضي.

• إذا كنت تريد حفظ هذه المعلومات قبل حذف حسابك والمحتوى نهائيًا، يمكنك تنزيل نسخة من معلوماتك بالضغط على زر (تنزيل البيانات) Download Info.

• بمجرد حفظ بياناتك، أو إذا قررت أنك لا ترغب في الاحتفاظ بها، ما عليك سوى الضغط على خيار (حذف الحساب) Delete Account.