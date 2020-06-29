شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ألف جنيه إيرادات الأفلام المصرية فى ثانى أيام عودة تشغيل دور العرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصد شباك التذاكر بدور العرض السينمائي أمس الأحد إجمالى إيرادات 24.500 ألف جنيه في ثانى أيام إعادة فتح دور العرض السينمائية بطاقة استيعاب 25 % من الجمهور، حيث تعرض السينمات 3 أفلام مصرية فقط من الأفلام التى عرضت فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى قبل قرار الاغلاق منها "لص بغداد" و"الفلوس" و"بنات ثانوى" اضافة إلى عرض عدد كبير من الأفلام الأجنبية.

وتضاعفت إيرادات الأفلام فى اليوم الثانى من إعادة تشغيل دور العرض بعد 3 أشهر من الاغلاق بقرار الحكومة المصرية للوقاية من تفسى فيروس كورونا، حيث حصدت هذه الأفلام أمس إجمالى إيرادات وصلت الى 11.000 ألف جنيه، ولكن على ما يبدو أن الاقبال الجماهيرى ازداد قليلاً عن الأمس.

وجاءت ايرادات أمس الأحد كالتالى: فيلم "لص بغداد" أمس الأحد 10.000 جنيه، والفيلم بطولة محمد إمام، فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، و تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز، وكان الفيلم قد حصد اجمالى ايرادات 32 مليون جنيه قبل قرار اغلاق دور العرض.



فيلم لص بغداد

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أما فيلم "الفلوس" فحصد أمس ايرادات 13.000 جنيه وهو بطولة تامر حسنى وزينة وخالد الصاوى ومحمد سلام وعائشة بن أحمد وعدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين والعمل قصة تامرحسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، وذلك بعدما حقق الفيلم اجمالى ايرادات وصلت الى 46 مليون جنيه قبل قرار اغلاق دور العرض.



فيلم الفلوس

أما الفيلم الثالث هو "بنات ثانوى" فحصد أمس مبلغ 1.600 جنيه ، بعدما حقق ايرادات وصلت الى 8 مليون جنيه فى فترة ما قبل اغلاق دور العرض، والفيلم بطولة جميلة عوض ومحمد الشرنوبى، وهنادى مهنى، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وعدد من النجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.