أحمد فهمى يكتب «حلم سوسن» بنفسه بعد استبعاد أيمن وتار

قدم أحمد فهمي عدة تجارب سابقة على مستوى التأليف، سواء لنجوم آخرين أو خلال الأعمال التي شارك في بطولتها في السابق مع كل من هشام ماجد وشيكو، وحققت هذا الأعمال نجاح جماهيري كبير، ويبدو أنه قرر العودة للتأليف في تجربة سينمائية جديدة بعد غياب يقوم ببطولتها.

وعلمنا أن فهمي يعكف حاليا على كتابة سيناريو فيلمه الجديد «حلم سوسن» والذي قرر أن يكتبه بنفسه، بعدما كان من المقرر أن يقوم السيناريست أيمن وتار بوضع السيناريو له.



وتشارك روبي في بطولة الفيلم الجديد الذي تدور أحداثه في قالب اجتماعي كوميدي حول 6 أحلام، تم تصوير حلمين فقط منهما حتى الآن، وبعد قرارات رئيس الوزراء الخاصة باستئناف النشاط السينمائي والمسرحي ورفع حظر التجوال، من المتوقع أن يتم تحديد موعد عودة تصوير الـ 4 أحلام المتبقية من أحداث الفيلم، وذلك لكي يتم بعدها الاستقرار على الموسم الذي سيتم طرحه فيه.



ومن أبرز الأعمال التي شارك فهمي في كتابتها من قبل أفلام «كده رضا» بطولة أحمد حلمي، و«بوشكاش» لمحمد سعد، و«فاصل ونعود» لكريم عبد العزيز، بالإضافة إلى «بنات العم»، و«الحرب العالمية الثالثة»، و«سمير وشهير وبهير».



جدير بالذكر أن أحمد فهمي شارك في سباق رمضان الماضي بمسلسل «رجالة البيت» بمشاركة أكرم حسني، ويزو، بيومى فؤاد، لطفي لبيب، عارفة عبد الرسول، وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندي.

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