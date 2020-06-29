بعد تألقها في "ليالينا 80".. رنا رئيس تكشف تفاصيل دورها في "الحرامي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت رودينا خيري:

قالت الفنانة رنا رئيس، إنه يتبقى لها يومين فقط، على انتهاء تصويره مشاهدها في مسلسل "الحرامي".

وأضافت رنا في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": " أجسد في المسلسل شخصية سالي ابنة بيومي فؤاد ورانيا يوسف وأخت كارولين عزمي وأخت لفتاة أخرى تبلغ من العمر خمس سنوات تدعى بريلا أما عن الفنان أحمد داش فيجسد دور لص في المسلسل وهو ليس أخ لنا فنحن فقط ثلاث بنات لبيومي فؤاد ورانيا يوسف "

وتابعت: " سالي في المسلسل فتاة طموحة ومحبة للحياة وعاشقة للمزيكا تحلم بمستقبل أفضل وتتمنى أن تتحقق أحلامها "

واستطردت: " تمر سالي بأزمة كبيرة جداً، ومن هنا تدور الأحداث وتأخذها لمجرى آخر يغير حياتها "

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واختتمت، قائلة: "باقي يومين فقط وسيتم الانتهاء من تصوير المسلسل، ومن المقرر عرضه في منتصف يوليو القادم على منصة شاهد "

الجدير بالذكر أن مسلسل "الحرامي" من إخراج محمد سلامة، بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد ,وكارولين عزمى ورنا رئيس وآخرون من النجوم الشباب.

وتدور أحداثه في 10 حلقات كل حلقة 10 دقائق.

وفي سياق آخر، شاركت رنا رئيس، في رمضان الماضي بمسلسلي سلطانة المعز, وليالينا 80.