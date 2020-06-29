خاص| محمد شاهين: أغاني المهرجان المطلوبة حاليًا.. وأمنية حياتي الغناء مع بهاء سلطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- رودينا خيري:

قال المطرب الشاب محمد شاهين، إنه حتى الاَن لم يتمكن من تصوير ديو "مسيرها تتعدل"، الذي يجمعه بمينا عطا، وذلك بسبب ظروف انتشار فيروس كورونا.

وقال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الأغنية اجتماعية تتحدث عن طيبة ونقاء بعض الناس، وتحملهم الظروف الصعبة".

وتابع : "مينا عطا من أعز أصدقائي، وعملت معه أكثر من ديو مثل أنا الصاحب، ويالا يالا"

واستطرد: " أتمنى أن أسجل ديو في الفترة القادمة مع بهاء سلطان، لأن ذلك من أمنيات حياتي، كما أتمني أن أقدم لحنًا للموسيقار الكبير حلمي بكر".

Advertisements

واختتم حديثه: " لكي نأكل عيش يجب أن نختار أغاني فرح وسعادة، لذا فأنا مضطر إلى الابتعاد عن الأغاني الدرامية الحزينة لأنها ليست مطلوبة في الأفراح وللأسف الشديد أغاني المهرجان هى المطلوبة ".

يذكر أن المطرب محمد شاهين، كشف عن معاناته بتوقفه عن العمل لأكثر من 10 أشهر خلال الفترة الماضية، وكتب على صفحته بفيسبوك: "قبل ما أقول أي حاجة، أنا بحب اتكلم معاكم علشان بحس براحة، بفضفض معاكم والله العظيم مش أكتر.. أنا يا جماعة بقالي أكتر من 10 شهور مفيش شغل بجد، ودي حاجة بقولها مش علشان حد يسألني ازاي وتستغربوا، من قبل الكورونا والدنيا مش موفقة معايا وبشكر ربنا في كل وقت.. يارب يارب يارب البلد تفتح ونرجع نشوف أي شغل تاني ناكل منه عيش، والشغل مش عيب، والله بصوا ادعولي وادعوا لنفسكم بصلاح الحال للجميع".

الجدير بالذكر، أن أغنية "مسيرها تتعدل" من كلمات حسام سعيد، وألحان محمود أنور، توزيع محمد شفيق، غناء مشترك بين محمد شاهين ومينا عطاء

وفي سياق آخر، طرح محمد شاهين في رمضان الماضي، دعاءً دينيا بعنوان " صوت الآذان "، من كلمات سيد عزمى، وألحان وليد سامى، وتوزيع إسلام الحسن، ومن تصوير محمود بامبو.