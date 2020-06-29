سمر مرسي تنتهي من تصوير دورها كضيف شرف فيلم "موسى"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

انتهت الفنانة سمر مرسي، من تصوير دورها كضيف شرف فيلم "موسى" إخراج بيتر ميمي.

كان فريق الفيلم استأنف التصوير بعد فترة توقف دامت عدة أشهر، بسبب الانشغال بالأعمال الدرامية التي تم عرضها في السباق الرمضاني المنقضي.

فيلم موسى ينتمي لنوعية أفلام الخيال العلمي، وتدور أحداثه حول طالب في كلية الهندسة يقوم باختراع روبوت ليكون أول روبوت في الشرق الأوسط، وكان هدفه الانتقام من موت والده وتحقيق العدالة من وجهة نظره، حتى يصبح مطاردا من السلطة، الفيلم تأليف وإخراج بيتر ميمي، بطولة إياد نصار، كريم محمود عبد العزيز، وأسماء أبو اليزيد، إنتاج شركة سينرجي فيلم ونيوسينشري.

يُذكر أن أخر أعمال سمر مرسي كان مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، والفنان كريم فهمي، والفنان شريف منير.